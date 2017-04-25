Basketbolda Süper Lig'e Yükselen 6 Takım Belli Oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen ve büyük mücadeleye sahne olan Basketbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları sonunda, erkeklerde, Ege Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi; kadınlarda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Koç Üniversitesi önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Koç Holding'in 2006 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan Koç Spor Fest'in 2017 finalleri Kayseri ve Erzurum'da gerçekleşen Kış Oyunları ile başlamıştı. Spor bilincinin tabana yayılması ve fair play ruhunun yaygınlaşması için her geçen yıl daha etkin bir platforma dönüşen ve Türkiye'ye olimpiyat ruhunu taşıyan Koç Spor Fest bahar etabıyla üniversiteli sporcuların nefes kesen mücadelesine sahne olmayı sürdürüyor. Üniversiteli sporcuların yarıştığı müsabakalar ile eş zamanlı olarak Koç Spor Fest'in ziyaret ettiği üniversiteler müzik ve eğlencenin de merkezi oluyor. Rock'ın güçlü kadın vokali Şebnem Ferah bu yıl Koç Spor Fest sahnesinde konserleriyle üniversiteliler ile buluşacak.

Erkeklerde şampiyonluk Ege Üniversitesi'nin

Koç Spor Fest'in bahar etabı finallerinin ilk durağı olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen Basketbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları kapsamında, erkeklerde, Adnan Menderes Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi mücadele etti. İki grupta oynanan zorlu müsabakaların ardından, Adnan Menderes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi son 4 takım arasına kalmayı başardı. Çapraz eşleşmeler sonucunda, rakiplerini geçen Ege Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi finalde karşı karşıya geldi. Grup aşamasından itibaren çok iyi performans gösteren iki ekibin heyecan dolu mücadelesi son topa kadar devam ederken, rakibini 93-88'lik skorla geçen Ege Üniversitesi Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nı şampiyon tamamladı. Üçüncülük mücadelesinde ise Özyeğin Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi karşısında 78-53'lük skorla galip gelmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Ege Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Kadınlarda kupa Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin

Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi takımlarının karşı karşıya geldiği Basketbol Kadınlar Süper Lig Yükselme Müsabakaları ise tek devreli lig esasına göre gerçekleşti. Büyük heyecana sahne olan mücadeleler sonunda ilk üç sırayı alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Koç Üniversitesi kadınlarda Süper Lig vizesini elde eden takımlar oldu.

Çanakkale'nin ardından, Koç Spor Fest, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ndeki Voleybol Süper Lig Yükselme Müsabakaları ve Triatlon Şampiyonası ile sürüyor. 2 Mayıs'ta ise Konya Selçuk Üniversitesi'nde Oryantiring, Karate ve Eskrim Şampiyonaları heyecanı yaşanacak. Adana Çukurova Üniversitesi, 4-5 Mayıs'ta Futbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları, Judo ve Spor Tırmanış Şampiyonaları'na ev sahipliği yaparken, heyecan 8-9 Mayıs'ta Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki Hentbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları ile devam edecek.

Büyük Finaller Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde!

Her yıl büyük heyecana sahne olan büyük finallerin bu yılki adresi ise Denizli olacak. 11-12 Mayıs tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde 5 bine yakın sporcunun katılımıyla "Atletizm, Basketbol, Dağ Bisikleti, Futbol, Futbol Tenisi, Hentbol, Jimnastik, Okçuluk, Voleybol ve Yüzme Finalleri" gerçekleşecek.

2017 KOÇ SPOR FEST ROTASI VE MÜSABAKA TAKVİMİ:

20-21 Nisan 2017, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Basketbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları

24-25 Nisan 2017, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Voleybol Süper Lig Yükselme Müsabakaları ve Triatlon Şampiyonası

2 Mayıs 2017, Konya Selçuk Üniversitesi

Oryantiring, Karate ve Eskrim Şampiyonaları

4-5 Mayıs 2017, Adana Çukurova Üniversitesi

Futbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları, Judo ve Spor Tırmanış Şampiyonaları

8-9 Mayıs 2017, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Hentbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları

11-12 Mayıs 2017, Denizli Pamukkale Üniversitesi

Atletizm, Basketbol, Dağ Bisikleti, Futbol, Futbol Tenisi, Hentbol, Jimnastik, Okçuluk, Voleybol ve Yüzme Finalleri