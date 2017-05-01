Basketbolda Maçın Ardından

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 63-59 yenilerek ikinci olan Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Yenilgiyi kabul ediyoruz ama buraya kadar gelmek bir başarısızlık değil." dedi.



Filipovski, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu son bizim için zor ama tüm takımımı ve teknik heyeti kutluyorum. Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir mücadele verip ve finale kadar yükselip, gelecekte işimize yarayacak çok şeyler öğrendik." diye konuştu.



"Tenerife'ye karşı savunmada iyiydik onları 63 sayıda tuttuk ama hücumda aynı başarıyı gösteremedik." diyen Filipovski, mağlubiyetin kilit noktalarını karşılaşmanın son dakikalarında yedikleri 3 sayılık basketler ve yaptıkları hatalı fauller olarak gösterdi.



Filipovski, "Bazen oyuncular maksimumu veriyor ama sonuç alamıyorsunuz. Taktik olarak maça iyi hazırlanmıştık ama küçük detaylar belirleyici oluyor." açıklamasında bulundu.



Banvitli basketbolculardan Furkan Korkmaz ise Iberostar Tenerife'yi tebrik ederek, "Bence maçı 3 sayılık atışlardaki isabet oranlarıyla kazandılar. Maç genelinde savunmada iyiydik ama ofansif olarak kaybettik. FIBA Şampiyonlar Ligi büyük bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.



Bandırma temsilcisinin ABD'li oyuncusu Jeremy Chappell de, "Tenerife takımını tebrik ederim. Kazanmaya layıktı çünkü maçın önemli anlarında oyunu kendi lehinde tutmayı başardı." şeklinde görüş belirtti.



İspanyollardan Banvit'e destek



Final maçının ardından düzenlenen kupa seremonisinde üzüntülü olan Banvitli basketbolcuları ve teknik heyeti, salonu dolduran İspanyol taraftarlar, "Banvit, Banvit" şeklindeki tezahüratları ve alkışlarıyla teselli etti.



Bu yıl ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonununda gümüş madalya ile ayrılan Banvit, kupayı kazanamasa da kulüp tarihinde Avrupa'daki en büyük başarısını elde etmiş oldu. İlk kez bir Avrupa kupası kazanan İspanyol temsilcisi ise şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.



Diğer yandan bu yıl ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda gelecek sezon bazı değişiklikler yapılacağı açıklandı.



Organizasyon hakkında basın mensuplarına bilgi veren FIBA Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Komninos, gelecek sezon 32 takımın mücadele edeceği turnuvaya 24 ekibin doğrudan katılacağını diğer 8 takımın da eleme maçlarından geleceğini söyledi.



Komninos, Türkiye'den 3 takımın doğrudan turnuvaya dahil olmasının, 1 takımın da eleme maçları oynamasının öngörüldüğünü dile getirdi.