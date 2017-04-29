Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 84-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "Sadece kazandığımız için mutluyum, genel olarak memnum değilim." dedi.



Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, büyük maçlardan korkmadığını ancak bu tarz müsabakalardan her zaman ürktüğünü söyledi.



Müsabaka boyunca konsantre olamadıklarını aktaran Markovic, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk çeyrekte böyle bir yumuşaklıkla maçı kazanmak çok kolay değil. Karşımızda kaliteli bir takım vardı. Rakibimiz Anadolu Efes de olsa Darüşşafaka Doğuş da olsa Demir İnşaat Büyükçekmece de olsa hepsine karşı aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Yürümemeliyiz, koşmalıyız, ofansif sistemimize saygı duymamız lazım. Sanırım bazı oyuncular büyük maçları oynarken daha motive oynuyorlar ama bu tarz daha küçük maçlar sezon sonunda sıralamayı belirlediği için önemli maçlar."



Markovic, her maçın aynı derecede önemli ve hedefin 2 puan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sezon sonu gelmek üzere, dışarısı 30 derece, çok yakında bir deniz var bu sanırım konsantrasyon bozukluğu yapıyor ama anlamaları gerekiyor ki tatilden önce yapmaları gereken bir iş var. Biz burada turizm acentası değiliz, sahada gelip yürüyemezler. Genelde oyuncularım hakkında konuşmam ama kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Sadece kazandığımız için mutluyum, genel olarak memnum değilim. Play-off oynamak için ve play-off'ta daha sert olmamız gerekiyor. Oyuncularımdan bunu bekliyorum."



Demir İnşaat Büyükçekmece cephesi



Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın ise zor bir deplasmanda iyi oynadıkları bir maçtan mağlup ayrıldıklarını dile getirdi.



Oyun planlarını sahaya yansıttıklarını anlatan Çıvgın, "Maçın son 3 dakikasında kötü organize olduk, bu nedenle hücumda skor bulamadık. Müsabakayı kaybettik ama ben memnunum, konuştuğumuz şeylere cevap aldım." ifadelerini kullandı.