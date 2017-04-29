Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Gaziantep Basketbol'a 89-79 yenilen Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in başantrenörü Can Sevim, "Ligin değerine yakışır şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.



Sevim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin büyük kısmında kazanabileceklerini hissettiklerini belirterek, "Maçı da sonuna kadar getirmeyi başardık. Gaziantep Basketbol potansiyelli bir takım, bunun bilincindeydik. Maçın sonunda yaptığımız ölümcül hatalar neticesinde kaybettik. Sezonun şu bölümünde bile galibiyet için uğraşıyor, emek veriyor ve kaybetmeyi kabullenmiyor olmamız takım açısından pozitif bir görüntü. Ligin değerine yakışır şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Gaziantep Basketbol cephesi



Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise Halk Enerji TED Ankara Kolejliler karşısında zorlandıklarını ancak kazanmasını bildiklerini dile getirdi.



Rakiplerinin maçın sonuna kadar savaştığını ve çok yarışmacı bir takım olduğunu dile getiren Dedas, "Aslında böyle bir maçı ben de bekliyordum. Buraya gelen takımlar Kolej'e karşı yeteri kadar motivasyonla gelmiyor. Bugün de aynısı oldu. TOFAŞ ve Anadolu Efes, buradaki maçlarını son saniyede kazandı. TED Ankara Kolejliler'i küçümsediğim anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılmasın. Bu maçın doğasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.