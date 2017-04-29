Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor Medical Park'ı 92-62 mağlup eden Beşiktaş'ta başantrenör Ufuk Sarıca, ligin sonuna yaklaşılmasına rağmen hedeflerinin devam ettiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, "Başından sonuna rahat oynadığımız bir maçı kazandık. Ligin sonuna yaklaşmış olmamıza rağmen hedeflerimiz hala devam ediyor. Oyuncularımızın ciddiyeti beni sevindiriyor. İkinci olmak için kazanmamız gereken maçlardan biriydi. İkincilik şansımızı zorluyoruz. Bunu başarırsak bir iş daha başarmış olacağız." şeklinde konuştu.



Sarıca oyuncularının çok iyi yardımlaştığını ve herkesten katkı aldıklarını belirtti.



Siyah-beyazlı oyuncu Doğan Şenli ise sezonu ikinci sırada tamamlamak istediklerini kaydederek, "Önemli bir maçtı, iyi bir mücadele çıkardık." ifadesini kullandı.



Trabzonspor Medical Park cephesi



Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich ise kendileri açısından kötü bir maç olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Uzun bir aradan sonra tam takım çalışma imkanı yakalamıştık, farklı şeyler bekliyorduk. Yaşadığımız problemlerin neticesinde kötü başlangıca karşılık veremedik ve maça geri gelemedik. Bu zor bir durum. Kötü zamanlarda herkes bencilleşir ve birbirini suçlar. Bu kötü sonuç, kötü geçirdiğimiz haftaların bir sonucuydu. Kalan 3 maçta en iyi şekilde mücadele ederek sezonu bitireceğiz ve teknik ekip olarak üzerimize düşeni yapacağız."



Bordo-mavili basketbolcu Mustafa Baştürk ise Beşiktaş'ın maça çok iyi başladığını ve buna karşılık veremediklerini dile getirdi.