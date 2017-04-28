Basketbolda Maçın Ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, THY Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 74-62 yenildikleri maçta rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, müsabakaya iyi başladıklarını ve ilk periyotta skor avantajını da elde ettiklerini dile getirerek, "Ancak bu avantajı ilk yarının sonlarına doğru yitirdik. Bence maçın kaderi son çeyrekte belirlendi. Biz bu periyotta şüpheyle oynadık. Kararlarımızda zorluk çektik. Hücumda sayı üretemememiz savunmamızı da bozdu. Olympiakos'u tebrik ediyorum, galibiyeti hak etti." değerlendirmesinde bulundu.



Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise karşılaşmada kendilerine galibiyeti getiren faktörün son periyottaki savunmaları olduğunu dile getirdi.



Anadolu Efes'in maça iyi başladığını anlatan Yunan çalıştırıcı, "Biz daha sonra yavaş yavaş reaksiyon gösterdik ve ilk yarı dengeli bir şekilde tamamlandı. İkinci yarının başlamasıyla sertlik de arttı. İki takım da skor bulurken, üçüncü periyotta da başa baş bitti. Dördüncü periyotta savunmada agresifliğimizi ortaya koyduk. Yaptığımız etkili savunmayla Anadolu Efes gibi bir takımı 8 sayıda tuttuk. Son periyottaki savunmamız bize galibiyeti getirdi." diye konuştu.