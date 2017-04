Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu dördüncü maçında sahasında İspanya'nın Real Madrid takımına 89-78 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, "Her şeyden önce Real Madrid'i tebrik ederim. Dörtlü Final'e yükselmenin özellikle bu yıl ne anlama geldiğini, ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum. Tarihin en güçlü THY Avrupa Ligi'nde bunu başarmak daha da önemliydi. O yüzden bunu hak ediyorlar. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu sezon herkese her anlamda rekabetçi bir takım olduğumuzu kanıtladık. Aynı zamanda uzun yıllar devam edecek bir taraftar kitlesinin temelini attık. İnsanlar genelde işin sonunu hatırlar ama biraz dürüst olup olayın bütününe bakmak lazım." ifadelerini kullandı.



Darüşşafaka Doğuş'un 3 sene önce Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatan Blatt, şöyle devam etti:



"Bu takım çok yüksek seviye bir ligde, en üst düzey takımları yenme başarısı gösterdi. Utanacak hiçbir şeyimiz yok. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bu sezonun en iyi takımına karşı seriyi 3-1 kaybettik. Bu da hakkaniyetli bir sonuç. Bunu da söylemek lazım. Burada evimizde kaybetmiş olmaktan dolayı mutlu değiliz ama bu, iyi bir sezon geçirdiğimiz gerçeğini değiştirmez."



Real Madrid cephesi



Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, sezon boyunca Dörtlü Final'e kalabilmek için uğraştıklarını belirtti.



Kendileri için harika bir akşam geçtiğini vurgulayan Laso, "Normal sezonu birinci sırada bitirdik. Her şeyin play-off'ta sonuçlanacağını biliyorduk. Darüşşafaka Doğuş'un da hakkını vermem lazım. Tüm sezon boyunca iyi mücadele ettiler. Bu akşam da harika bir mücadele gösterdiler. Onları yenmek gerçekten çok zor oldu. Mücadelenin çok zor olacağını biliyorduk ve bütün maç konsantrasyonumuzu koruduk." diye konuştu.



Laso, Dörtlü Final'de karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Şu anda bunu konuşmak için erken. Dörtlü Final'e yükselmiş olmanın keyfini çıkaracağız. Fenerbahçe saygı duyduğumuz, her pozisyonda çok iyi oyunculara sahip bir takım. Çok iyi iki takım arasında önemi bir mücadele olacak. Son dörde kalan her takım iyi oluyor."