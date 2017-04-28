Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransa'nın Monaco takımını 83-74 yenerek adını finale adını yazdıran Banvit'in Başantrenörü Sasa Filipovski, "Tüm sezon bu anı düşledik." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, "Maça çok iyi hazırlandık ama ilk başta istediklerimizi yapamadık. İkinci devrede, rakibin hızlı hücumlarını durdurarak maçı kazandık. Yarınki idmanlarımızı iptal ettim. Takımı dinlendireceğim. Tüm enerjimizi toplayıp final maçını hazırlanacağız." değerlendirmesine bulundu.



Şampiyon olabilmeleri için bu maçtan daha da iyi oynamalarını anlatan Filipovski, Gediminas Orelik (40), Jordan Theodore (39.57) ve Jeremy Chappell'in (34.05) uzun süre sahada kalmalarına ilişkin bir soruya ise, "Biz buna alışkın bir takımız. Doktorlarımız ve kondisyonerlerimiz, oyuncularımızı bu kapasiteye göre hazırlıyor." cevabını verdi.



Bu arada AA muhabirine açıklama yapan Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:



"Çok mutluyuz. Kulüp tarihimizde ilk defa Avrupa'da final oynayacağız. Ama biz Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiğimizden beri Avrupa'da varız. Bu, oynadığımız ikinci Dörtlü Final. Finale çıktık. Üç gündür otele uğruyorum. Diğer takımlardan farklı, daha ciddi bir ekip olduğumuzu gördüm. Hepimizin inancı vardı. Otoritelerin Monaco'yu favori göstermeleri bizi hırslandırdı. Şu anki duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Çok mutluyum ve gururluyum. Bu kupaya ihtiyacımız var. Bu kulübü bir şekilde yaşatmamız lazım. Türk basketbolunda bu kulüp olmalı. Firma ve kulüp olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz ama inşallah bu kupayla birlikte güzel günler başlayacaktır."



Banvit'in milli basketbolcusu Furkan Korkmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umarım bu yolun sonu kupa olur." ifadesini kullandı.



Özellikle maçın son periyodunda iyi bir oyun ortaya koyan Furkan Korkmaz, "Biz burada olmayı gerçekten çok hak ettik. Takım olarak herkes, sahada elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu takım şampiyonluğu hak ediyor. Buraya gelmemizdeki amaç zaten kupayı kazanmak. Finalde galip gelerek buraya kadar verdiğimiz mücadeleyi taçlandırmış olacağız." şeklinde konuştu.



Monaco karşısında geriden gelerek maçı kazanmalarındaki en önemli etkenin ikinci devre yaptıkları iyi savunma olduğunun altını çizen 19 yaşındaki oyuncu, "Finalin günahı olmaz derler ama umarım kazanan taraf biz oluruz. Rakip kim olursa olsun. Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız." yorumunu yaptı.



Furkan Korkmaz, Banvit'in bu sezonki başarılarının mimarı olarak başantrenör Filipovski'yi göstererek, "Önemli olan takımın kimyasını tutturmak. Koçumuz bunu başardı. O yüzden başarıdaki en büyük pay, Sasa Filipovski'nin." şeklinde görüş belirtti.