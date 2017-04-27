Basketbolda Maçın Ardından

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 88-81 yenildikleri maçtaki ilk yarıdaki performanslarının faturasını kaybederek ödediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, dördüncü çeyrekte yaptıkları savunmanın maçı kazanmaya yetmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Real Madrid'i tebrik ederim. Bu maçı kazanmak için ilk yarıda yeteri kadar iyi bir oyun oynamadık. Bütün ikinci yarıda farkı kapatmak için peşlerinden koştuk. Yaklaştık ama yetişemedik. Real Madrid gibi bir takıma bunu yaparsanız kazanamazsınız. Dördüncü çeyrek iyi savunma yaptık ama yaptığımız hataların faturasını ödedik. Savunma ribaundlarını alamadığımız için olumsuz etkilendik. Rakibimize yanıt vermekte çok geciktik. Akıllı davranış doğru olanı daha erken yapmak. Maçın sonunda doğru oynadık ama galibiyet için çok geç oldu."



Maçın 21 sayıyla en skorer oyuncusu Real Madridli Jayce Carroll'ın bu sezon kendilerine karşı ilk defa bu kadar etkili oynadığını aktaran tecrübeli başantrenör, "Zor şutlarına yapacak bir şey yok ama bizi asıl bugün zorlayan bulduğu boş şutlardı. Bu boşlukları da hücum ribaundlarından ya da hızlı hücumlardan sonra buldu. Bugün iki-üç kez boş 3 sayılık basket buldu. Bunlar bizi etkiledi. Beşinci maçta bugün yaptığımız gibi rezalet bir savunma yaparsak karşımızdaki çok iyi takıma karşı kazanamayız. Günün sonunda iyi savunma yapmanız lazım." değerlendirmesine bulundu.



Laso: "Galibiyetten dolayı mutluyuz"



Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, çok zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Hem savunmada hem de hücumda iyi bir maç çıkardıklarını aktaran Laso, "Çok zor bir maç oldu. Rakibimiz son ana kadar savaştı. Çok iyi şutörleri sayesinde farkı kapattılar. Sahadaki düzenimizi maçın sonuna kadar bozmayıp kazanmayı bildik. Galibiyetten dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Darüşşafaka Doğuş'un 19 sayıdan gelerek son bölümde maça ortak olmasını da değerlendiren Laso, "Böyle maçlarda rakibin şutörlerini tutmak önemlidir. Darüşşafaka Doğuş gibi bir takıma karşı maçın belli bölümünde değil 40 dakika konsantre olmanız lazım. Yapmamız gereken de bu." diyerek sözlerini tamamladı.