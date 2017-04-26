Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 64-60 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, iki takım için de önemli bir karşılaşma oynandığını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, "İlk üç çeyrekteki performansımızı son periyoda taşıyamadık. Buralarda Olympiakos gibi bir takıma karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil." ifadesini kullandı.



Olympiakos cephesi



Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, maçı hücumdaki kötü performansları nedeniyle kaybettiklerini ifade etti.



Anadolu Efes'i tebrik ederek sözlerine başlayan Sfairopoulos, "Maç boyunca hücumda ve savunmada doğru kararları alamadık. Maçın ilk 30 dakikasında oldukça pasiftik. Çok üretken olamadık ve 18 top kaybıyla oynadık. Bu, deplasman takımı için önemli bir sayı. Konsantrasyon eksikliği ve kendi hatalarımızdan dolayı top kaybettik, savunmadan dolayı değil. Maçın sonunda geri gelmeye çalıştık, şansımız da vardı. Anadolu Efes'in 2-1 avantajı bulunuyor. Final-four'a gitmeleri için tek bir galibiyete ihtiyaçları var." diye konuştu.