Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 84-77 mağlup olan Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir, "Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, kaybettik. Geriye 3 maç kaldı, matematiksel olarak şansımız var." dedi.



Demir, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini, ligde kalmak adına mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Maça kötü başlamalarının maçın bitmesine sebep olduğunu vurgulayan Demir, "İlk yarı tamamen onların kontrolünde, ikinci yarı tamamen bizim kontrolümüzde bir maç oldu. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, kaybettik. Geriye 3 maç kaldı, matematiksel olarak şansımız var. Mücadele etmekten başka şansımız yok." yorumunu yaptı.



Best Balıkesir oyuncusu Austin Nichols ise kritik bir maçı kaybettiklerini dile getirerek, "İlk yarıda kötü başlangıcımız sonucu etkiledi. Hatalarla fark daha da açıldı. İkinci devrede gösterdiğimiz mücadeleyi ilk devrede de göstermemiz gerekiyordu. İkinci devre iyi mücadele ettik ama yinede son atışları değerlendiremeyince maçı kaybettik. Üç maçımız kaldı, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor cephesi



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da son haftalarda formda olduklarını ve tam kadro antrenmanlara çıkmanın karşılığını aldıklarını söyledi.



Yüksek yüzdelerle oynadıklarını ve bunun faydasını gördüklerini belirten Erdoğan, "İkinci devre gevşeyen taraf biz, sertleşen taraf Best Balıkesir oldu. Son zamanlarda formdayız. Tam kadro yaptığımız antrenmanların faydasını görüyoruz. Best Balıkesir takımı bu lige yaraşan bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu ligde kalan takım olurlar." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Erbil Eroğlu da zor olsa da kazandıkları için mutlu olduklarını ve ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini söyledi.