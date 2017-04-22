Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 67-55 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, altıncı sıradaki yerlerini yüzde 99 garantilediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Son haftalarda üst üste galibiyetler alıyoruz, iyi de basketbol oynuyoruz. Bugün hücumda çok iyi değildik ama ikinci yarıdaki savunmamızla maçı kopardık. Yüzde 99 normal sezonu altıncı sırada bitireceğiz gibi gözüküyor. Daha aşağıya düşmeyeceğiz. Ayrıca bugün bazı oyuncular savunmada çok ciddi gayret gösterdiler. Bazı oyunculardan ise McCollum ve Shilb'ten hücumda destek alamadık ama geniş bir kadromuz var. Tek pivot ile oynamak bizi sıkıntıya düşürüyor. Ege'den verim almaya çalıştım ama bugün negatif bir maç geçirdi. Pleiss önümüzdeki birkaç hafta oynamayacak ama play-off'lara hazır gireceğini düşünüyorum. Hedefimiz play-off'larda şampiyonluk olacak."



Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Sinan Güler de önemli bir galibiyet aldıklarına vurgu yaparak, "Bu maçı yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu. İlk periyot dışında iyi savunma yaptık, özellikle sonlarda doğru şutları bularak maçı kazanmasını bildik. Ligde şu anda THY Avrupa Ligi'nde oynayanları bekleyeceğimiz bir durum var ama biz performansımızı yükseltemeye ve en iyi şekilde normal sezonu tamamlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Pınar Karşıyaka cephesi



Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic ise Galatasaray Odeabank karşısında özellikle ikinci devrede ortaya koydukları performansın kendisi için hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.



Markovic, bazı oyuncularının maça konsantre olamadığının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Özel bir ikinci yarıda çok kötü oynadık. İkinci devre kazanmak için hiçbir şey yapmadık, 14 top kaybı yaptık. Birinci devre daha sert oynamıştık, 14 faulümüz vardı. İkinci yarı yaptığımız 5 faul, isteğimizin eksik olduğunu gösteriyor. Böyle zor bir deplasmanda böyle oynayınca işler daha da zorlaşıyor. Birçok oyuncumuz bugün sanki burada değillermiş gibi oynadı. İki hafta önce nasıl oynadığımızı ve bugünü göz önünde bulundurunca arada çok büyük fark olduğu görülüyor. Bu sezon boyunca oynadığımız en kötü ikinci devreydi. Eğer play-off'u garantilemek ve orada başarılı olmak istiyorsak kendimizi öncelikle mental olarak hazırlamamız gerekiyor. İkinci devre oynadığımız oyun büyük hayal kırıklığı."



Pınar Karşıyaka'dan Owens ise çok kötü bir maç oynadıklarını ve önlerindeki 3 maçı kazanarak toparlanmaları gerektiğini aktardı.