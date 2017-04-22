Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 83-77 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, rakibi karşısında ribauntlarda geride kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Çok önemli bir galibiyet aldık. Rakibi 70'li sayılarda tutmayı başardık. Önümüzde üç tane maç kaldı. Bugün oynanacak maçların skorları da bizim için önemli ama bu galibiyet bizi sadece bir adım ileriye attı. Bundan sonraki oynanacak maçlar da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Yeşilgiresun Belediyespor cephesi



Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, maçın en önemli anlarında Demir İnşaat Büyükçekmece'nin kendilerinden daha hızlı davrandıklarını dile getirdi.



Trifunovic, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Rakamları bilmiyorum ama en önemli anlarda bizden daha hızlılardı ve kazandılar. Üç hafta daha var biz kendi işimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.