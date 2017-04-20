Basketbolda Maçın Ardından

THY Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda Real Madrid'e 83-75 yenilen Darüşşafaka Doğuş'un Başantrenörü David Blatt "İyi işler yaptık ama bazı anlarda hata yapmamız maçı kaybetmemize neden oldu." dedi.



Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Real Madrid'i tebrik ediyorum. Çok mücadeleci, sert bir maç oldu. Madrid çok tecrübeli ve çok yetenekli bir takım. Onlara karşı rekabet kapasitemiz olduğunu gösterdik. Şimdi bu maçı geride bırakıp hemen iki gün sonraki maça hazırlanmamız gerekir." değerlendirmesini yaptı.



Play-off turunda 21 Nisan'da Real Madrid'e karşı oynanacakları ikinci maç için "48 saatte kendimizi çok geliştirecek değiliz." diyen Blatt, "Herhangi bir takıma karşı değil çok iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Real Madrid büyük bir takım. Enerjisi var, koşuyor, ribaunt alıyor ve çok iyi oyunculara sahip. Onları yenebilmek için mükemmel oynamalıyız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso da "İlk devre agresiflik ve enerjimiz eksikti, o yüzden çok zorlandık. 3. ve 4. periyotlar daha iyiydik. Son anda bulunan sayılarla da galibiyeti aldık. Ancak cuma günü ilk dakikadan itibaren daha enerjik oynamamız gerekiyor. Galibiyetten dolayı memnunum ama play-off'ta avantaj sağlamak için ikinci maçta daha iyi oynamamız gerekiyor." dedi.