Basketbolda Maçın Ardından

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods karşısında agresif defansla galip geldiklerini söyledi.



Obradovic, Fenerbahçe'nin 16 sayı geriden gelerek 71-58 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Yunanistan'da Panathinaikos'a karşı oynamanın her zaman zor olduğunu dile getiren Obradovic, "Çok özel ve çok zor bir karşılaşma oldu. Panathinaikos'a karşı oynamak benim için duygusal." dedi.



Obradovic, ikinci çeyrekte çok kötü bir oyun sergilediklerini ve oyuncularını devre arasında uyardığını anlatarak, "İkinci yarıda, savunmadaki agresifliğimizle oyunu değiştirdik. Kazandığımız öz güvenle de saldıran taraf olduk." şeklinde konuştu.



Atina'da oynanacak ikinci karşılaşmaya ilişkin ise Obradovic, şöyle devam etti:



"Onlar için de bizim için de kolay olmayacak. Perşembe günü önümüzde çok zor ve sert bir maç var. Panathinaikos'un oyuncularının karakterlerini biliyorum. Perşembe günü tamamen farklı bir maç bekliyorum."



Zeljko Obradovic, Dörtlü Final karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağından dolayı turu geçme baskısı hissedip hissetmediğine ilişkin bir soru üzerine ise, "Hayatta hiç bir şey zorunluluk değil. Bu spor. Böyle düşünürsek, işleri zorlaştırırız. Diğer yıllardan farklı bir yıl değil. Önümüzde çok maç var. Maç, maç değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.