Basketbolda Maçın Ardından

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde takımlarının ikinci olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Uslu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğini (FIBA) eleştirerek, "FIBA çok kötü yönetiyor. Erkeklerde Dörtlü Final'e gidersin ya da gidemezsin ama ULEB doğru yönetiyor. Herkese eşit koşullar sunuyor. Ama FIBA maalesef Avrupalılara veya Ruslara ayrıcalık tanıyor. Ruslar, Avrupalı sayılıyor. Bütün Avrupa'da oynayan oyuncular oynayabiliyorlar. Karşı takımda 3 ABD'li öyle veya böyle Avrupa statüsünde oynuyor." dedi.



Rakipleri karşısında skorda dengeyi kurmayı başardıklarını kaydeden Uslu, "Bunlar mazeret değil. Yakalamıştık, kazanma şansımız yüksekti ama maalesef olmadı. Biz inanıyoruz, inşallah bir gün Avrupa şampiyonu olacağız. Bu sefer çok önemli bir fırsattı." ifadelerini kullandı.



Uslu, Oyuncuların UMMC Ekaterinburg maçında önemli bir başarıya imza atarak finale çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"İki günde karşılaştığımız takımlara göre yüzde 70 daha az maliyetle kurulmuş bir takımımız var. Hep buralarda olmak için uğraşıyoruz. En önemli şey Türk çocukların yetişmesi. Rakipte 12 oyuncudan birisi Rus, çünkü Avrupalı statüsünde olan herkes bu şampiyonada oynayabiliyor. Bizde de 4 tane genç takımdan yetiştirdiğimiz oyuncu var. 5 tane de yabancımız var. Devşirme de yok."



Mahmut Uslu, bir gün Avrupa şampiyonu olacaklarına inandığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve bize inanan sponsorlar merak etmesinler biz bir gün Avrupa şampiyonu olacağız. Çünkü bütçe farkları çok. FIBA yeterli değeri vermiyor. Yani ne olduğunu biz bilmiyoruz tabii ki, bakacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. Özellikle geçen maçta oynayan 3 iyi oyuncumuz bu maçta oynayamadılar. Olabilir böyle şeyler. Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe öyle veya böyle birinci kupadaki Avrupa şampiyonluğunu getirecek Türkiye'ye. Fenerbahçe Kulübü olarak Aziz Yıldırım'ın başkanlığında çok önemli işler yapıyoruz. İnşallah kamuoyu daha çok önem verir ve inşallah devletimiz, Spor Bakanlığı bu amatör branşlara daha çok destek verir. Ruslar kadar versek zaten 2-3 kere şampiyon olmuştuk."