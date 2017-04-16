Basketbolda Maçın Ardından

FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun final maçında Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine 77-63 mağlup olan Fenerbahçe'nin başantrenörü Fırat Okul, rakipleri karşısında hücuma fazla odaklandıklarını ancak savunmada başarılı olamadıklarını söyledi.



Okul, FB TV'ye yaptığı açıklamada, hücumda basit oynayıp topu sayıya çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Rakip hücumda iyi yüzdeyle oynadı. Zaman zaman onlara imkan verdik. Oyuncularımız hücuma daha çok takıldı. Basit topları kaçırdık. Defansif işleri istediğimiz gibi yapamadık." dedi.



Genç oyuncuları Pelin Bilgiç'in direnciyle oyuna ortak olmaya çalıştıklarını kaydeden Okul, "Pelin, takımı ateşledi ve skor 62-60'a geldi. Kırılma anını yakalayamadık. Gelen fırsatları kullanamadık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Finalin heyecanına kapıldık. Yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Bu takım zor olanı başardı. Dörtlü Final'in önemli ayağını geçti ancak final kısmını yapamadık." ifadelerini kullandı.



Pelin Bilgiç: "Daha iyi olabilirdi"



Sarı-lacivertli oyuncu Pelin Bilgiç ise rakipleri karşısında maçın başında üstünlüğü kurduklarını ancak Dinamo Kursk'un geriden gelip öne geçtiği anlarda kontrolü kaybettiklerini dile getirdi.



Geride oldukları sırada telafi adına hamleler yaptıklarını vurgulayan Pelin, "Basit topları sokamadık bu yüzden kaybettik. Daha iyi olabilirdi, hedef şampiyonluktu. Yenebileceğimiz bir maçtı. İnanarak çıkmıştık, sonuç olarak elimizden geleni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.