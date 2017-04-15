Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Banvit'i 85-69 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligi üst sıralarda bitirmek için kalan dört maça iyi hazırlanacaklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sarıca, zorlu ligde ilk dördü garantilediklerini belirterek, "Banvit çok değerli bir takım. Bu sene Türkiye Kupası'nı aldılar. Dörtlü Final'de de onlara başarılar diliyorum. Bugün 21. galibiyetimizi aldık. İlk periyotta ribaund sıkıntımız vardı. İkinci periyotta ise sertliğimizi arttırıp devreye önde girdik. İkinci yarıda fark 9-10 oldu ancak kontrol bizdeydi. Banvit gibi bir takıma karşı böyle oynamak kolay değil. Ligi üst sıralarda bitirmek için kalan dört maçımıza iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Sarıca, gelecek sezon için var olan kadro ile devam edeceklerini vurgulayarak, "Herhangi bir oyuncuyu kadrodan çıkarmayacağız. İlave yapar mıyız bunlar sürpriz kararlar." değerlendirmesinde bulundu.



Siyah-beyazlı basketbolcu Dj Strawberry, ilk periyotta çok kolay sayı yediklerini aktararak, "Maçın ikinci yarısında savunma sertliğimizi arttırdık ve bu bölümde çok iyiydik. Kazandığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.



Banvit cephesi



Banvit Başantrenörü Saso Filipovski ise Beşiktaş Sompo Japan karşısında hücumda istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade etti.



Filipovski, bugün karşılarında savunmada sert bir rakibin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Hücumda istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bazı oyuncularımın performansından memnun değildim. Tahmin ediyorum ki bizim için Şampiyonlar Ligi maçları daha önemli ve oyuncularımın da kafasında bu var. Bugün oyuncularımın performansından tatmin olmadım ve hayal kırıklığı yaşadım."



Banvitli basketbolcu Tolga Geçim de bütün hafta çalıştıkları maçı kazanamadıklarını ve savunmada çok fazla hata yaptıklarını dile getirdi.