Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, "Oynadığımız son 3 karşılaşmayı kaybettikten sonra bu maçtan galip ayrılmak önemliydi. THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağımız play-off maçları öncesinde kazanmak iyi oldu. Galibiyet kolay elde edilmiyor." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efesli basketbolcu Samet Geyik ise Olympiakos maçı öncesi güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı.



Trabzonspor Medical Park cephesi



Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich, 2 haftadan bu yana yeterli sayıda antrenman yapamadıklarını dile getirdi.



Karşılarında son 2 lig maçını kaybetmesi sebebiyle motive olmuş bir Anadolu Efes bulduklarını vurgulayan Bazarevich, "Sağlıklı oyuncu sayımız az. Umarım kalan sürede yönetim problemleri çözer ve iyi bir şekilde sezonu bitiririz." diye konuştu.



Trabzonspor Medical Parklı oyuncu Mustafa Baştürk ise iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve yeterli antrenman yapamadıklarını kaydetti.