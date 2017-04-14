Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Gaziantep Basketbol'u 97-92 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, iki devresi de birbirinden çok farklı olan bir maç oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, 'İlk yarıdaki oyunumuz gerçekten korkunçtu. En kötüsü de basketbolu isteksizce oynadık. Önce kendimize, sonra da rakibimize saygı duymamız gerekiyordu. Rakibin gücünü biliyorduk, çünkü yakın zamanda Anadolu Efes'i de yendiler." dedi.



İlk yarıda tüm oyuncuların birbirinden bir şeyler beklediğini dile getiren Sırp teknik adam, şunları söyledi:



"İlk yarı çok kötü geçti. İkinci yarıda reaksiyon göstermemiz şarttı. Sahaya çıktığımızda taraftar tepkisi çok güzel ve özeldi. İlk saniyeden itibaren savaştık. Müthiş bir konsantrasyon vardı ve maçın seyrini tamamen değiştirdik. Bu genelde çok sık olan bir şey değil. İlk yarıda 24 sayı farktan gelmek kolay değildir. Umarım bizim adımıza gelecek için iyi bir tecrübe olmuştur."



Öte yandan, Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas'ın, Fenerbahçeli oyuncu Nikola Kalinic'le ilgili tepkisi olduğunun kendisine iletildiğini söyleyen Obradovic, "Ekibimden herhangi birisi saygısızlık yapmışsa, özür diliyorum. Oyuncularıma sordum, rakip bencinden provokasyonlar olduğunu söylediler. Tekrar özür diliyorum bunun için. Maç içinde böyle şeyler olabiliyor. Birisi bize böyle bir şey yaparsa, kendimizi de korumak zorundayız. Oyuncularımla konuşup sadece basketbolla ilgilenmelerini söyleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



Gaziantep Basketbol cephesi



Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, maçın ilk yarısındaki oyunlarından gurur duyduğunu söylerken, müsabaka hakemlerinin yönetimini eleştirdi.



THY Avrupa Ligi seviyesinde bir karşılaşma olduğunu dile getiren Dedas, "Sadece 1 hakem bu seviyede maç yönetebilecek haldeydi. Diğer ikisi ise bana göre o seviyede değillerdi. İlk yarıdaki oyundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. İkinci yarıda onların baskı yapacaklarını biliyorduk. Hakemlerin Fenerbahçe lehine çaldığı düdükler, onlara ileride fayda getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Fenerbahçeli Kalinic konusunda tepkili konuşan Dedas, "Kalinic, maç sonunda bana çok kötü cümleler kullandı ve çok ironik davrandı. Ona iyi şans dilemiyorum. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Utanması gerekiyor bence." şeklinde görüş belirtti.