Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 95-90 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, verdikleri mücadeleden dolayı memnun olduğunu söyledi.



Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Darüşşafaka Doğuş'u ve oyuncularını tebrik ederek, sadece 6-7 oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti.



Müsabakanın son bölümünde Darüşşafaka Doğuş'taki oyuncuların kalitesini gösterdiğini ifade eden Markovic, şöyle konuştu:



"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm ama mücadeleden dolayı çok mutluyum. Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırdı, çok kaliteli oyuncuları var. Brown ve Ponitka'nın olmaması bizi etkiledi. Sonuçtan mutlu değilim ama oyuncularımın dar rotasyondaki eforu çok iyiydi."



Darüşşafaka Doğuş cephesi



Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, maçta önemli bir geri dönüşe imza attıklarını ifade etti.



Pınar Karşıyaka'nın sürekli forma giyen 2 oyuncusundan yoksun olduğunu hatırlatan Blatt, şunları kaydetti:



"Rakibimiz Ponitka'dan yoksun, Anadolu Efes'i mağlup etmişti. Pınar Karşıyaka'nın iyi bir taraftar grubu ve atmosferi var. Markovic de iyi işler yapıyor takımıyla. Taraftarların keyif aldığı bir müsabaka oldu. Maccabi'de Charles Barton diye bir arkadaşım vardı. Bana şunu söylerdi: Maçın sonunda her zaman iyi takım kazanır. Maçın geneline baktığımızda Pınar Karşıyaka bizden daha iyi bir oyun ortaya koydu ama kazanan taraf biz olduk. Çok zor bir maçtı, Pınar Karşıyaka iyi bir takım."