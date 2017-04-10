Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 100-96 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "Baskı uyguladığımız zaman maçın tüm seyri değişmeye başladı." dedi.



Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyuncularını olağanüstü performanslarından dolayı tebrik ederek, Ponitka ve Soner Şentürk'ün yokluğunda Petway'in de sakatlığı nedeniyle maçın son bölümünde oynayamadığını hatırlattı.



Bazı oyuncuların da hafif sakatlıklarının olduğunu aktaran Markovic, şöyle konuştu:



"Bugün herhangi bir takıma karşı değil, Euroleague'de adını son 8 takım arasına yazdırmış Anadolu Efes'e karşı mücadele ettik. Onların basketbol bilgisini konuşmuyoruz ama çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Müsabakaya çok kötü başladık. Olmamız gereken sertlikte değildik. Bu yüzden çok rahat atış buldular, baskı uyguladığımız zaman maçın tüm seyri değişmeye başladı. Hep aradaki fark çok azdı, bu mücadeleyi arttırdı. Son saniyede uzatmaya taşıdığımız müsabakanın uzatma bölümünde seyircimizin verdiği enerjiyle de çok iyi oynadık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, pazartesi günü bu saatte dolu bir salona karşı mücadele ettik."



Anadolu Efes cephesi



Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, rakiplerinin çok sert ve iyi oynadığını söyledi.



Uzatma periyodundan önce maçı kazanma şansını ellerinden kaçırdıklarını ifade eden Perasovic, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm. Müsabakanın anahtarı 19 hücum ribaundu vermemizdi. Bu maçı kaybetmemize etken oldu." diye konuştu.