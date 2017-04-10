Basketbolda Maçın Ardından

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 87-77 yendikleri maçta, son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Blatt, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız MTS'yi yenerek play-off'a kaldıkları maçtan sonra bu mücadeleye konsantre olmakta zorlandıklarını dile getirdi.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde kolay maç olmadığını belirten Blatt, "Savunma ribaundlarındaki performansımızı hiç beğenmedim. İyi bir dördüncü çeyrek oynayarak kazanmayı başardık. Oyunun temposunu kontrol ettik." ifadelerini kullandı.



Trifunovic: "Elimizden gelenin en iyisini yaptık"



Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic ise karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:



"Darüşşafaka hak ettiği bir galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde son 8'e kaldıkları için tebrik ederim. Çok farklı iki takımın mücadelesi vardı. Pes etmedik. Sonuna kadar mücadele ettik. Rakibimiz maç içinde birkaç kez farkı açtı. Geri döndük, öne geçme şansı da bulduk ama değerlendiremedik. Son bölümde fark tekrar açılınca dönemedik."