Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 74-67 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, sezonun ikinci yarısında hem ligde hem de THY Avrupa Ligi'nde iyi basketbol oynayarak kazandıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İstanbul Büyükşehir Belediyespor tehlikeli bir takım. Geçen hafta son saniyelerde kaybettiği Darüşşafaka Doğuş maçında da bunu gördük. O maçı da iyi analiz ettik. Sezonun ikinci yarısında hem ligde hem de THY Avrupa Ligi'nde iyi basketbol oynayarak kazanıyoruz. Maçın tamamında büyük bir üstünlük sağlayarak ciddi bir galibiyet aldık. Bu oyunumuzu ligin kalan bölümünde de devam ettirip, play-off'lara iddialı bir şekilde gitmek istiyoruz."



İstanbul Büyükşehir Belediyespor cephesi



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, teknik olarak dış sahada oynadıkları maçlardaki yumuşak oyun problemlerini aşamadıklarını dile getirdi.



Erdoğan, sarı-kırmızılı takımı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Son zamanlarda çok iyi basketbol oynadıklarını düşünüyorum. Son periyotta iki takım da normal kadroları dışındaki oyuncularla oynadı. Maçın başından sonuna kadar üstün götüren taraf tabii ki Galatasaray Odeabank'tı. Sezon boyunca sıkıntımız aynı. Teknik olarak çözemediğimiz şey, dış sahada ortaya koyduğumuz yumuşak oyun." değerlendirmesinde bulundu.