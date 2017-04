Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 86-73 mağlup eden Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir, zorluklar yaşamalarına rağmen sezonun en kritik döneminde iyi bir atmosfer yakaladıklarını söyledi.



Demir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin, ligde kalma adına sonuna kadar verdikleri mücadeleyi gösterdiğini ifade etti.



Takımını tebrik eden Demir, şöyle konuştu:



"Bu tip maçlar hep zor olur. Takımımız atmosfer olarak iyi durumda. Zorluklar yaşamamıza rağmen sezonun en kritik döneminde iyi bir atmosfer yakaladık. Zorlu bir ligde bütün takımlar mücadele ediyor. Hak edenin kazanmasını, ligde kalmasını ve şampiyon olmasını istiyoruz. Bu galibiyet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi göstermiş oldu."



Maça iyi hazırlandıklarını ve kazanabilecekleri 5 maç daha olduğunu belirten Best Balıkesir oyuncusu Ümit Sonkol ise "Bu maçları da kazanarak ligde kalmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Takımı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum." dedi.



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler cephesi



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim ise "Yeterli rotasyonumuz olsaydı, maçın sonuna doğru bir şansımız olabilirdi, ama sona doğru hem savunmada hem hücumda yorgunluklarla beraber ciddi bir düşüş yaşadık. Hücum edemez hale gelince kaybetmemiz kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara temsilcisinin oyuncularından Taylan Süerkip de rakiplerinin iyi mücadele ettiğini belirterek, "Sahanın her tarafını kullanıyorlar. Sert oynayan oyuncuları var. Biz elimizden geleni yaptık. Sahaya agresif çıktık ama sonu gelmedi. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.