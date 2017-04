Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Muratbey Uşak'ı 103-87 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, kötü gidişatın ardından güzel bir galibiyet daha aldıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, sakatlıklardan dolayı rotasyon sıkıntısı yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Avrupa kupalarından dolayı çok üst üste maç yaptık. Geçen hafta TED Ankara Kolejliler karşısında aldığımız galibiyet, bize ekstra bir güven verdi. Son iki haftadır Burak Can Yıldızlı ve Eldridge'nin dönmesiyle birlikte daha iyi olduk. İkinci yarıda isabetli şutlar gelince öz güvenimiz arttı. Çok önemli bir maç kazandık. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı var. İyi dinlenip oraya konsantre olacağız."



Demir İnşaat Büyükçekmece'nin oyuncusu Burak Can Yıldızlı, karşılaşmaya çok iyi başlamadıklarını ancak ikinci yarıda istedikleri sertliği gösterebildiklerini belirtti.



Muratbey Uşak cephesi



Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz, çok kritik haftalardan geçtiklerini dile getirdi.



Bulkaz, maçı izleyip değerlendirmesini yapacaklarını aktararak, "Üzerinde çok durmayacağız. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Best Balıkesir maçına odaklanacağız." diye konuştu.



Muratbey Uşak oyuncusu Berkay Candan ise önemli bir maçı kaybettiklerini ve iyi savunma yapamadıklarını ifade etti.