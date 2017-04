Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında deplasmanda Real Madrid'e 97-80 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, rakiplerinin son 5 dakikada ortaya koyduğu oyunla maçı farklı kazandığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, "Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık. Real Madrid, mükemmel bir sezon geçirdi ve hakkıyla THY Avrupa Ligi'ni birinci sırada bitirdi. Burada yenilmemiz normal." diye konuştu.



Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü, play-off'ta Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Bu düzeyde her takım güçlü ama Olympiakos, Yunanistan ekolünden gelen, çok sağlam bir ekip. Saha avantajlarından dolayı da favoriler ama evimizdeki Dörtlü Final'e kalmak için heyecan taşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Real Madrid cephesi



Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, oyuncularının Anadolu Efes karşısındaki performansından gurur duyduğunu vurgulayarak, "Son periyotta Jaycee Carroll'ın oyunu, maçın kaderini belirledi." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa'da iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Laso, play-off'ta Darüşşafaka Doğuş ile eşleşmeleri hakkında ise şunları kaydetti:



"Bu düzeyde her takım güçlü. Darüşşafaka Doğuş, İstanbul'da bizi yendiği maçta çok iyi oynamıştı. Lig boyunca da her zaman play-off'a yakındı. Mücadelesini son güne kadar sürdürmesi de çok önemli. Ben, tehlikeli bir takım ile eşleştiğimizi düşünüyorum. Çok değerli ve farklı pozisyonlarda oynama özelliğine sahip oyuncuları var. Play-off, çok zor olacak."