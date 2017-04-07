Basketbolda Maçın Ardından

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalarak çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.



Ligde normal sezonun son haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 78-62 yenerek play-off'a kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, çok zor ve çekişmeli geçen sezonu ilk 8'de bitirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Darüşşafaka Doğuş için tarihi bir an. Vizyon sahibi olmanın, birbirine güvenmenin ve takım olarak mükemmeliği yakalamanın bir örneği bu. Elbette bu bir şampiyonluk değil ama sürecin anlamını bilenler, inşa ettiğimiz şeyin farkında. Bu başarının parçası olmaktan gurur duyuyorum ve çok da şanslıyım. Doğuş Grubu ve Darüşşafaka'ya, böyle harika bir oyuncu grubu ve teknik ekiple çalışma şansı verdikleri için teşekkür ediyorum."



David Blatt, Kızılyıldız MTS karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktararak, "Harika bir maç oldu ve biz daha iyiydik. Rakibimiz iyi bir takım ve önemli galibiyetler aldı. Ancak play-off'a kalması gereken kaldı. Bu sezon aldığımız sonuçlarla ve önemli takımlara karşı aldığımız galibiyetlerle Avrupa Ligi'nin daimi bir üyesi olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz Avrupa'daki en iyi 8 takımdan biriyiz. İlerlemekten de çok heyecan duyuyoruz." diye konuştu.



Blatt, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alıp almayacaklarına yönelik bir soru üzerine, "Avrupa Ligi'ni yöneten çok iyi bir kadro var. Kararı onlar verecek. Şu ana kadar başardıklarımız zaten olayı çok iyi özetliyor. Play-off'a kalamayan birden fazla lisans sahibi takım var. Ben takım çalışanıyım, bu konuda patronların karar alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Play-off'ta eşleştikleri Real Madrid'in güçlü bir takım olduğunu kaydeden Blatt, "Real Madrid'in kalitesini herkes biliyor. 30 maç oynayıp birinci sıradaysanız çok iyi bir takımsınız. Bu sezon onlarla oynadığımız iki maçın birini kazanıp, birini kaybettik. Real Madrid ile geçmişe dayanan bir hikayemiz var. Onlarla oynayacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Onlara karşı en iyi oyunumuzu oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.



David Blatt, Dörtlü Final hedefiyle ilgili bir soruya, "Dörtlü Final bu sezon İstanbul'da. Bir şekilde orada olacağım." yanıtını verdi.



Radonjic: "Olağanüstü bir Avrupa Ligi sezonu geçirdik"



Kızılyıldız MTS Başantrenörü Dejan Radonjic ise galibiyetinden dolayı Darüşşafaka Doğuş'u tebrik ederek, "Bizi bu sezon iki kez yendiler ve play-off'a kalmayı başardılar. Bu sezon Avrupa Ligi'inde 16 galibiyet aldık ama ilk 8'e girmemize yetmedi. Ben yine de tüm oyuncularımı kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Olağanüstü bir Avrupa Ligi sezonu geçirdik." ifadelerini kullandı.



Radonjic, Darüşşafaka Doğuş'un maçın bütününde oyunu kontrol eden taraf olduğunu ve sonucunda galip geldiğini aktardı.