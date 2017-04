Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Bellona AGÜ'yü 73-69 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi'nde başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, sahalarında yapacakları ikinci maçı da kazanarak kupaya uzanmak istediklerini söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kalaycıoğlu, takım olarak final müsabakasına iyi hazırlandıklarını, bekledikleri gibi Bellona AGÜ'nün de çok konsantre ve iyi hazırlanmış olarak sahaya çıktığını belirtti.



Zafer Kalaycıoğlu, iki ayaklı bir final oynadıklarını vurgulayarak, "Henüz her şey bitmedi, iki devre olarak düşündüğümüz bir seri. Birinci devresi bitti, ikinci devresini ise İstanbul'da sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağız. Orada da her iki takımın aynı mücadeleyi göstereceğinden eminim. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum. İnşallah bu maçın darısı İstanbul'a." diye konuştu.



Daha önce bu kadar seyirci önünde hiç oynamadıklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Taraftarlara gerçekten teşekkür ediyorum. Kayseri'de gerçekten kadın basketbolunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler." ifadelerini kullandı.



Bellona AGÜ'nün Avrupa kupalarında üçüncü finalini oynadığını ifade eden Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:



"Bellona AGÜ'nün Avrupa kupalarında üçüncü finali ve çok tecrübeliler. İyi bir seyircileri var, ne zaman itiraz edeceğini, ne zaman tezahürat yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Top kayıplarımız beklediğimizden fazlaydı. Özellikle ilk yarıda 9 top kaybı yaptık ve o nedenle maç başa baş geçti."



Bellona AGÜ cephesi



Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı, kötü oynamamalarına rağmen 4 sayı farkla yenildikleri için kendilerini şanslı gördüklerini aktardı.



Bazı hedef oyuncularından beklenen performansı alamadığını ve özellikle iki oyuncusunun kendisini çok şaşırttığını dile getiren Avcı, "Oyuncularım beni çok şaşırttı. Böyle beklemiyordum. Hedef oyuncularımızdan beklenmedik yerden gol yedik. Hiç tahmin etmediğim oyuncular çok kötü bir performans sergiledi." şeklinde görüş belirtti.



Beklenenin çok altında performans sergilemelerine rağmen Yakın Doğu Üniversitesi'nin avantajı iyi değerlendiremediğini kaydeden Avcı, şöyle konuştu:



"Bu maç, 20 sayılık bir karşılaşmaydı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin 20 sayı farkla kazanması gereken bir maçtı. Müthiş şanslıyız, umudumuzu da sürdürebilecek bir skorla bittiğini düşünüyorum. Diğer maça çok farklı hazırlanacağız. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Her şeye rağmen hala şansımız var. Rakibimiz silahlarını bizden daha iyi kullandı. Bundan daha kötü bir maç oynayamazdık. Ona rağmen 4 sayı fark yedik. Bu maçın hakkı oynanan basketbola göre Yakın Doğu Üniversitesi lehine 4 sayıdan fazlaydı ama onlar bu avantajı kullanamadı."