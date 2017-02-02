Basketbolda Maçın Ardından

Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın CSKA Moskova takımını 77-71 yendikleri maçın üçüncü çeyreğindeki savunmalarının, sonuçta belirleyici olduğunu söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, üçüncü çeyrekteki performanslarına vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Öncelikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Takımı müthiş desteklediler. Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor olacağını da baştan biliyorduk. İlk yarının son iki dakikası hariç iyi oynadık. Hücum açısından çok yavaştık bu bölümde ve onlar da çok kolay sayılar buldu. Üçüncü çeyrekte maçı değiştirecek çok güzel savunma yaptık. Hücumda da daha iyiydik ama olmamız gereken seviyede değildik. Yavaş oynadık. Bu da değiştirmemiz gereken bir konu. Herkesin sağlıklı şekilde devam etmesini diliyorum. Gelecek için çok umutluyum. CSKA Moskova da sonuna kadar mücadele etti, hiç vazgeçmedi. Çok mutluyum sonuçtan."



Obradovic, maça ilk 5'te başlattığı ancak sadece 7 dakika görev verdiği yeni transfer ABD'li Anthony Bennett'le ilgili soru üzerine, "Antrenör olduğum için böyle bir karar hakkım olduğunu düşünüyorum. İlk 5'te çıkmayı hak etti, antrenman performansına göre. Çok iyi bir oyuncu ama Avrupa basketbolunu biraz daha anlaması için zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ekpe Udoh ise geçen yıl rakiplerine kaybettikleri final maçını hatırlatarak, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İntikam maçı gibi bir şey oldu aslında. İkinci yarı daha iyi oynadık. Kendimizi geliştirerek bu şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Itoudis: "Üçüncü çeyrek bize çok zarar verdi"



CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, üçüncü çeyrekteki oyunlarının kendilerine zarar verdiğini dile getirdi.



Fenerbahçe'yi tebrik eden Yunan başantrenör, "Başa baş giden bir maçtı. Maçın başında öndeydik. Daha dengeliydik. Üçüncü çeyrek bize çok zarar verdi. Fenerbahçe'nin savunması etkili oldu. Maç sonuna kadar çok savaştık ama Fenerbahçe daha çok istedi ve kazandı." değerlendirmesini yaptı.