Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 106-67 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, ilk çeyrekte oluşan farkın ardından takımı adına mücadelenin daha kolay geçtiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, "Özellikle ilk çeyrekte 15 sayı fark açtıktan sonra bizim için işler daha kolay gitti. İlk çeyrekte sert bir oyun sergiledik. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde her maç çok önemli ve zor. Maçlara bugün başladığımız gibi başlarsak sonlarını getirmek daha kolay olur." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in genç oyuncularından Berk Demir ise maçın başından sonuna kadar baskılı savunmayla rakiplerini top kayıplarına zorlayarak rahat bir galibiyet aldıklarını aktardı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor cephesi



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, basketbol anlamında konuşulacak çok fazla şey olmadığını ifade etti.



Kötü bir süreçten geçtiklerini, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş Sompo Japan serisine eksik yakalandıklarını dile getiren Erdoğan, "Mazeret üretmeyi sevmem ama realiteyi de ortaya koymak lazım. Calloway'in burada olmaması maçın bu noktaya gelmesine etken oldu. Karşınızda Anadolu Efes gibi daha derin kadrolu ve hızlı basketbol oynamayı seven bir ekip var. Böyle olunca maç seyir keyfinden uzak bir hale geldi. Yaşadığımız bu döneme rağmen oyuncularımın gösterdiği duruşa ve beraberliğe teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncularından Tevfik Akdamar ise maça önemli oyunculardan yoksun çıktıklarını belirterek, zaman geçtikçe daha iyi olacaklarına inandığını kaydetti.