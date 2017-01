Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Muratbey Uşak'ı 98-89 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ilk yarısında çok iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarıda oynadıkları basketbolu ön plana çıkararak şunları kaydetti:



"İlk yarıda çok güzel bir oyun sergiledik. Attığımız her şut sayıya dönüştü. Türkiye Ligi'nde bir maç daha oynadık ve takımımızın iç durumuna baktık. İlk vermemiz gereken karar hangi oyuncuları dışarıda bırakacağımızdı. Ekpe Udoh da bir süredir sakat olduğundan maç eksiği vardı. Çok iyi antrenman yaparak bugün oynaması bizim için çok önemliydi. Antony Bennett ise ligde ilk defa oynadı. Onun için de zamanla her şey oturacaktır."



Obradovic, maç içinde çok fazla rotasyon yaptıklarını vurgulayarak, "Daha çok süre alan oyuncular daha fazla dinlenme fırsatı buldu. Hep bir sonraki maçı düşünerek hareket ediyoruz. Taraftar açısından güzel bir maç oldu. CSKA Moskova karşısında Perşembe aksamı taraftarımızdan aynı desteği bekliyoruz." diye konuştu.



Fenerbahçe'yle ilk lig maçına çıkan Kanadalı oyuncu Bennett ise genel olarak kendi performansından memnun olduğunu belirterek, "Bir çok şeyi öğrenme aşamasındayım. Takım arkadaşlarım bana destek olmaya çalışıyorlar. Sahaya çıkıp işimi yapaya çalışıyorum .Hücum ve savunma açısından üzerime ne düşüyorsa yapmak istiyorum. Taraftarlarımızda çok güzel bir enerji var. Bana gösterdikleri ilgiden memnunum. Bana ailenin bir parçasıymışım gibi hissettiriyorlar." şeklinde görüşlerini aktardı.



Bulkaz: "Kötü savunma yaptık"



Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz, kötü savunma yaparak maçı kaybettiklerini dile getirdi.



Bulkaz, takım kadrosunda eksiklerin bulunduğuna dikkati çekerek, "İlk periyotta çok iyi oynayan Fenerbahçe karşısında kötü savunma yaptık ve maçı kaybettik. Fenerbahçe son topa kadar agresif şekilde mücadele etti. Doğru top oynadılar ve kazandılar. Bir an önce evimizdeki maçları kazanıp play-off çizgisine gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Muratbey Uşak oyuncusu Berkay Candan da maça iyi başlayamadıkları ve kolay sayılar vererek sahadan yenilgiyle ayrıldıkları dile getirdi.