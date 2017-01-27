Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 85-80 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, son dönemde kaybettikleri maçlarda da çok iyi oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle ilk devre mükemmel oynadık. İki gün önce oynadığımız Maccabi FOX maçının bir benzerini, burada Fenerbahçe deplasmanında yaşadık. İkinci yarı, Fenerbahçe daha agresif bir oyun ortaya koydu ve top kayıpları yapmamıza sebep oldu. Fitipaldo'nun faul problemine girmesiyle sıkıntı yaşadık ve hücumda zorlanmaya başladık. Daha fazla sayı yememize rağmen iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum."



Maçı son topa kadar götürdüklerini vurgulayan Ataman, "O bölüme gelinceye kadar erken atışlar yaptık. Ali Muhammed de son anlarda klasik bir üçlük attı. Pleiss'ın yorulmuş olması, o atışı engelleyememesine neden oldu. Ali Muhammed'in atışı isabetli olunca, Micov'un da zorlamasıyla maçı kaybettik. Oyuncularımı bu atmosferde çok iyi basketbol oynadıkları için kutluyorum. Bu lige yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik. Kaybettiğimiz maçlarda da iyi bir performans ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.