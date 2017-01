Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında sahasında Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri karşısında ikinci yarıdaki oyunlarıyla galibiyete ulaştıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, Galatasaray Odeabank'ın, iki gün önce Maccabi FOX'a karşı çok iyi oynadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Müthiş özgüvene sahip bir takıma karşı oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Bizim için çok farklı iki yarıydı. İlk devrede rakibimiz her konuda mükemmeldi, 18 asistleri vardı. Bu da bizim savunmamızın çok kötü olduğunu gösteriyordu. Neredeyse bütün şutlarını sayıya çevirdiler. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik."



Deneyimli başantrenör, mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutlayarak, "Maçın son anlarında moladan sonra Ali Muhammed her zaman yaptığı klasik atışlardan birini buldu. Güzel bir savunmayla da karşılaşmayı kazanmayı başardık. İkinci yarıda maç o noktaya gelene kadar oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Zor bir anda karakterlerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.



Müsabakanın seyir zevki açısından son derece güzel geçtiğini aktaran Obradovic, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Çok fazla maç oynayacağız. İki günde bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Benim adıma çok güzel bir maçtı. Bunun için 2 takıma da teşekkür ediyorum. Eminim basketbolseverler bu akşam çok keyif aldı. Bizim için taraftarsız maçın hiçbir anlamı yok. Taraftarlara sağladıkları atmosfer için teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.