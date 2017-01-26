Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, önlerinde güçlü takımlara karşı oynayacakları 5 maç olduğunu dile getirerek, "Darüşşafaka Doğuş'a karşı maçın genelinde iyi oynasak da hücum ribauntlarında bazı sıkıntılar yaşadık. Bu önemli ve büyük bir problem. Hücumda iyi oynadık ve onların yüzdeli atışlar yapmalarına izin vermedik. Bu da bizim iyi savunma yaptığımızı gösteriyor. Önemli bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.



Darüşşafaka Doğuş cephesi



Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Anadolu Efes karşısında ikinci yarıda iyi savunma yapamadıklarını belirtti.



Aldığı galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i tebrik eden Blatt, "Rakibimiz birkaç oyunu bizden daha iyi oynadı ve birkaç şut fazla soktu. Aradaki tek fark buydu. İkinci yarıda iyi savunma yaptığımızı söyleyemem. Wilbekin'ı aradık. Maçın başında sakatlandı. Takımın önemli bir parçası. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Bu maçı arkamızda bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor." diye konuştu.