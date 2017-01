Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, bu sezonki en iyi maçı oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Bu sezon oynadığımız en iyi maç diyebilirim. Beşiktaş Sompo Japan gibi bu sezon çok iyi oynayan bir takıma karşı kazanmak her zaman mutlu edicidir." dedi.



İyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen deneyimli antrenör, "İkinci çeyrekte çok iyi oynadık. Rakibimiz de iyi oynadı. THY Avrupa Ligi'nde kaybettiğimiz son iki karşılaşmada maçların sonunu oynayamamıştık. Bu sefer maçın sonunu iyi oynadık ve kazanmanın yolunu bulduk." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın skorer isimlerinden Cedi Osman ise yaptığı değerlendirmede, "Gerçekten zor bir karşılaşma oldu. Zor bir atmosferde bizim için önemli bir galibiyet aldık ve ilk yarıyı birinci bitirdik. Beşiktaş'ın kendi evinde ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Bugün hücumda çok iyi performans sergiledik ama savunmada aksamalar oldu ve rakibimizin kolay sayı atmasına izin verdik. Bu galibiyet büyük moral oldu." diye konuştu.



Beşiktaş Sompo Japan cephesi



Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes'in enerjisiyle baş edemediklerini belirtti.



Anadolu Efes'in ligin ve Avrupa'nın en atletik ve enerjik takımı olduğunu savunan Sarıca, "Atletizm konusunda istediğimizi alamadık. Onlara göre küçük kalan bir takımız. Maçın önemli yerlerinde top kaybı yaptık. İkinci yarıda ribauntları toparladık ama enerji kısmını çözemedik. İkinci atışlarda sayı verdik ve rakibimiz iyi bir atış yüzdesiyle maçı kazandı." diye konuştu.



Beşiktaş Sompo Japan'ın sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamladığını hatırlatan Sarıca, "İlk yarıyı hedeflediğimizin ötesinde bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'nde oynayan rakiplerimize yenildik ama aradaki kapasite farkı da bir gerçek." yorumunu yaptı.



Cedi Osman ve Maxim'in performanslarının milli takım için umut verici olduğunun altını çizen Ufuk Sarıca, maç içinde yaptığı hatalarla dikkati çeken Thompson ile ilgili olarak, "Sınırsız bütçemiz yok. Ligde oyuncu değiştirmeyen bir iki takımdan biriyiz. Gelişimimiz gayet başarılı. Thompson'ı hatalarıdan arındırmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Beşiktaş Sompo Japan'ın başarılı oyuncularından Michael Roll ise mücadele ile ilgili olarak şunları kaydetti:



"Anadolu Efes sert bir takım. Yüksek tempolu oynadılar ve tempoyu sürekli arttırdılar. Bu sertliğe cevap veremedik. Basit top kayıpları yaptık ve hızlı hücumlar yedik. Bu yüzden maçın içine giremedik. Daha iyi oynamalıydık ama yapamadık."