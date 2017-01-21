Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-76 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, rakiplerinin sırası ne olursa olsun her takıma karşı saygı duyarak oynadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, bazı oyuncuları dinlendirme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Önümüzdeki programdan dolayı çok ciddi oynadık. Önümüzdeki hafta UNICS Kazan, perşembe akşamı Galatasaray Odeabank ve daha sonra Muratbey Uşak maçı var. Maç öncesi hazırlıklarımızda bazı oyuncularda sıkıntılar yaşadık. Bu sebeple çok fazla rotasyonla oynadık. Taraftarlarımıza özellikle genç oyuncuları destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Obradovic, özellikle Berk Uğurlu ve Ahmet Düverioğlu'nun performansından çok memnun kaldığını dile getirerek, "İki gün önce oynadığı maçtan sonra çok açıkça skor üretmeye aç olduğunu gördük. Agresifliği hoşumuza gidiyor. Diğer oyuncularım da katkıda bulundular. Önemli olan tecrübeli oyuncularımızın da ciddi oynamalarıydı. Ali Muhammed'i dinlendirme şansı bulduğum için de çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-lacivertlilerin genç oyuncularından Egehan Arna da maçın az süre alan basketbolcular için önemli olduğunu ve fırsat buldukça takıma katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler cephesi



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, maç boyunca iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Karşılaşmayı sonuna kadar sürdürdüklerini vurgulayan Sevim, "Genelde rakiplerimiz bir fark yakalayınca oyundan kopuyorduk. Bugün bu konuda daha iyiydik. Rakibimiz ilk yarıda çok ciddi şekilde şut soktu. Zor şutlar girmeseydi maçı daha kafa kafaya götürme şansımız olabilirdi. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu mücadelemizi sürdürürsek kendi seviyemize daha yakın takımlara karşı galibiyetler alabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



İsmail Yiğit Yüceer ise Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ne konsantre olduğu bildiklerini ifade ederek, kendilerinden daha tecrübeli olan rakiplerinin maç sonunu daha iyi oynadığını kaydetti.