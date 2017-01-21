Basketbolda Maçın Ardından

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında, sahasında Girne Üniversitesini 75 - 60 yenen Tosyalı Toyo Osmaniye'nin Başantrenörü Ömer Buharalı, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Buharalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sahadan galip ayrılan sporcularını kutladı.



Takımının oyununu beğendiğini ifade eden Buharalı, "Bizim için değerli bir galibiyet oldu. Takımımızın oyununu çok beğendim. Ne zamandır kendi sahamızda maç kazanamıyorduk. Maç içerisinde ribaundlarda ciddi bir üstünlüğümüz vardı ve bu skora yansıdı. Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladığımız için mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da iyi oyun sergileyerek istediğimiz sonuçları alırız." diye konuştu.



Girne Üniversitesi



Girne Üniversitesi Başantrenörü Aydın Uğuz da maçta galip gelemedikleri için üzgün olduğunu açıkladı.



Rakiplerini tebrik eden Uğuz, "Güzel bir maç oldu bizim için. Takımla beraber ilk maçımdı. İyi oyuncularımızdan birisi sakattı. Maç içerisindeki sakatlıklardan etkilendik. Bu tür sakatlıklar basketbolda olur. Ama takımın verdiği mücadeleden genel anlamda memnunum." dedi.