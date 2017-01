Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Slovenya temsilcisi Helios Suns'ı 74-56 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, özellikle ikinci yarıdaki başarılı savunmalarının galibiyeti getirdiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, "İkinci devre çok iyi savunma yaptık ve maçı kazandık." dedi.



Maça çok iyi başladıklarını ancak sonrasında gereksiz bir rahatlama yaşadıklarını anlatan Filipovski, "Bu rahatlama bize biraz pahalıya mal oldu ve soyunma odasına geride gittik. Helios takımı da ilk yarıda yüzdeli oynadı. Genelde kaybedeceği bir şeyi olmayan takımlar, böyle rahat oynarlar. Ancak onun dışında mutluyum çünkü ikinci yarıda sadece 18 sayıya izin verdik." diye konuştu.



Helios Suns cephesi



Helios Suns Başantrenörü Jaksa Vulic, karşılaşmanın ilk 3 periyodunda sergiledikleri oyundan memnun olduğunu aktardı.



Son çeyrekte Banvit'in savunma agresifliğini arttırmasının kendilerinin hücumdaki ritimlerini düşürdüğünü belirten Vulic, "Son periyotta sadece 4 sayı bulabildik. Şaşırtıcı bir durum ama bu tabii ki Banvit'in galibiyetine gölge düşürmesin. Banvit bugün galibiyeti hak etti." değerlendirmesinde bulundu.