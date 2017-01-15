Basketbolda Maçın Ardından

Bandırma Kırmızı'nın Başantrenörü Ahmet Gürgen, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Bursaspor Durmazlar karşısında 63-67 mağlup oldukları maça ilişkin, çok önemli bir maçı basit hatalar yaparak kaybettiklerini söyledi.



Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.



Bu yenilgiyle play-off için makasın biraz daha açıldığına işaret eden Gürgen, şunları kaydetti:



"Lig bizim için asıl şimdi başlıyor. Seri galibiyetler almamız lazım. Bundan sonra zor bir süreç bizi bekliyor. Basit hatalar yaptık. En zor kısmı yapıp top çalıp bitiremedik. Acemiliğimize denk geldik. Konsantre anlamında ve mücadele anlamında iyi oynadık aslında. Çok kritik, hakemlerin bir iki hatalı kararı var. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."



Bursaspor Durmazlar cephesi



Bursaspor Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş ise karşılaşmanın zorluğunu bilerek maça çıktıklarını dile getirdi.



Maça bu açıdan iyi hazırlanarak maça çıktıklarını ifade eden Baş, "Çok genç ve enerjik çocuklar. Çok sert ve agresif oynadılar. Bu yüzden de ritm dışına çıktık. Bugünkü galibiyet bizim için çok değerliydi." dedi.