Basketbolda Maçın Ardından

Hatay Büyükşehir Belediyespor Yardımcı Antrenörü Katerina Hadzidaki, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 79-61 galip geldikleri Girne Üniversitesi karşılaşmasına ilişkin, "Bugün sahada çok iyi bir enerjimiz vardı. İyi şut attık. Defansta ve hücumda da en iyi seçenekleri değerlendirdik." dedi.



Hadzidaki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç hafta üst üste, ikisi Avrupa, biri de Türkiye ligi olmak üzere deplasmanda oynadıklarını hatırlatarak, bugün oynadıkları maçın zor geçeceğini bildiklerini kaydetti.



Maçta oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Hadzidaki, "Bugün sahada çok iyi bir enerjimiz vardı. İyi şut attık. Defansta ve hücumda da en iyi seçenekleri değerlendirdik. Biz genelde maçların sonlarını iyi oynuyoruz. Bugün de öyle oldu. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün kim oynadıysa ellerinden gelenin en iyisini yaptı." diye konuştu.



Girne Üniversitesi cephesi



Girne Üniversitesi Başantrenörü Hulisi Bora Demirtürk ise kendileri için zor bir deplasman olduğunu ancak maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.



Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik eden Demirtürk, şunları söyledi:



"Maçta elimizden geleni yaptık. Daha iyi olabilirdi. Çok fazla turnike kaçırdık ve 3 sayılık atışları değerlendiremedik. Lig bitmedi. Maçlarımıza devam edeceğiz. Her takımın yenme şansı var. Yorgunluk, sakatlık, yeni gelen oyuncuların uyumu bir şekilde bizi etkiliyor. Oyucularımı da tebrik ediyorum."