Basketbolda Maçın Ardından

Türkiye Basketbol Ligi'nde kendi sahasında Pertevniyal'a 90-72 mağlup olan Bandırma Kırmızı Yardımcı Antrenörü Milos Obrenovic, yaptıkları hatalar sonucunda maçı kaybettiklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obrenovic, Pertevniyal takımını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.



Rakiplerinin çok önemli bir deplasman maçını kazandığına dikkati çeken Obrenovic, şöyle konuştu:



"Konuştuğumuz şeylerin bazı kısmına saygı duyduk. Özellikle boyalı alanı kontrol etmeliydik. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık bu konuda. Özellikle de savunma ribaundu konusunda. Pertevniyal 17 hücum ribaundu almış. Kendi evinizde bu kadar hücum ribaundu veremezsiniz. Topu kontrol etmekle ilgili problemlerimiz vardı bu maçta. Eğer bu ligde iyi oynayıp ayakta kalmak istiyorsak daha çok isteyip iyi oynamalıyız."



Pertevniyal Başantrenörü Andaç Yapıcıer da kendileri için önemli olan bir maçı galibiyette kapattıklarını dile getirdi.



"Oyuncularım kendilerine verilen o özgüveni ve rolleri iyi değerlendirip iyi oynadılar." diyen Yapıcıer, "Rakibimiz de genç oyunculardan kurulu bir takım. Biz de öyleyiz. Maçı kazandık ve çok mutluyuz." dedi.