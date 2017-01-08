Basketbolda Maçın Ardından

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'ye 79-76 yenildikleri derbi maçta iyi mücadele ettiklerini ancak bunun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sarıca, Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Bu sezon bizi sahamızda yenen ilk takım oldular. Çok iyi oyuncuları ve antrenörleri olan ve ne yaptığını bilen bir takım ile oynadık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Mağlup olduk ama son topa kadar oyunu kazanma şansımız vardı. Oyunun büyük bölümünde iyi basketbol oynadık. Burada bir parça tecrübe farkı ortaya çıktı." diye konuştu.



Ufuk Sarıca, sezon başında koydukları hedefler doğrultusunda ilerlediklerini aktararak, "Bugün de kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Bundan gereken dersleri çıkartıp, Anadolu Efes ile yapacağımız maçı kazanıp en azından devreyi ikinci bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sarıca, maçın son bölümünde tribünlerden tepki alan eski öğrencisi Fenerbahçeli basketbolcu Ali Muhammed ile aralarında herhangi bir sorunun olmadığını da sözlerine ekledi.



Obradovic: "Oyuncularımla gurur duruyorum"



Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise üçüncü çeyrekteki mücadeleleriyle oyuna yeniden ortak olduklarını ve maçı kazandıklarını söyledi.



Beşiktaş Sompo Japan'ın bu sezon iyi oynadığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:



"Rakibimiz çok farklı savunma yapıyor. Uzun oyuncuları Stimac şu anda ligi domine ediyor. Hem Avrupa'da hem de ligde iyi gidiyorlar, onları tebrik ediyorum. Çok zor bir maç olacağını bilerek geldik. Bu atmosferde maç oynamak zor. İlk yarıda rahat skor bulmalarını engelleyemedik. Üçüncü çeyrekte 12 sayı gerideyken, çok iyi mücadele ettik ve geri döndük. Hücum opsiyonlarını iyi kullandık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hepsi aldıkları sürelerde iyi oynadılar. Özellikle Bogdanovic'in geri dönmesi bizim için iyi oldu. Oyuncularımla gurur duruyorum."