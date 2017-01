Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Galatasaray Odeabank'ı 80-77 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, mücadelenin ikinci yarısında iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Bizim için zor bir maçtı. 10-0 başladığımızda rakibimiz iyi reaksiyon gösterdi ve akıllı şekilde oynayarak öne geçti. Bence ikinci yarıda daha konsantre ve iyi oynayarak maçı kazanmanın yolunu bulduk." şeklinde konuştu.



Deneyimli antrenör, sarı-kırmızılı ekibin kendilerinden daha çok ribaunt aldığını belirtti.



Anadolu Efes'in skorer isimlerinden Cedi Osman ise Galatasaray'a karşı üst üste üçüncü galibiyetlerini aldıklarını vurgulayarak, "Bizim için bu maçı kazanmak kolay olmadı. Bu galibiyet bize çok moral verdi. Önümüzde Panathinaikos Superfoods, Barcelona Lassa ve Beşiktaş Sompo Japan maçları var. Bu maçlar bizim için çok önemli. Beşiktaş Sompo Japan'ı yenerek ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ataman: "Kenardan gelenlerden verim alamadık"



Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise mücadele ile ilgili yaptığı değerlendirmede kenardan gelen isimlerden yeterli verim alamadıklarını söyledi.



Ataman, "Bu akşam oyunun büyük bölümünde beş oyuncuyla çok iyi basketbol oynadık ama kenardan gelenlerden verim alamadık. Anadolu Efes'in geniş bir kadrosu var ve kenardan gelenlerden buldukları enerjiyle maçı üçüncü periyotta döndürmeyi başardılar. Oyuna tekrar denge getirdik ama beşte oynayanlar çok yoruldular. Sonuçta iyi oynadığımız bir akşamda kazanamadık." şeklinde değerlendirmede bulundu.



Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli ismi Sinan Güler ise "İlk yarı 28 sayı yediğimiz bir takımdan 52 sayı yersek kazanmak zor oluyor. Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyoruz." diye görüş belirtti.