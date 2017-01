Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Anadolu Efes'i 81-75 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, bu sezon lacivert-beyazlı ekibe karşı üçüncü kez sahaya çıktıklarını ve maçtan önce rakiplerine karşı nasıl oynamaları gerektiğini bildiklerini söyledi.



Ülker Sports Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Anadolu Efes'in fizik gücünü çok kullanan bir takım olduğunu belirterek, "Tam saha pres yapıyorlar ve agresif oynayarak rakibi zora sokuyorlar. Biz maçı üçüncü çeyrekte değiştirdik. Savunma açısından iyi oynadık. Takım çok çalışıyor ve bu sayede maçı kazanmayı başardık. Oyuncular basketbol için varlar. Bu onların işi. Başka bir şey yapmak için burada değiller. Bunu anladıkları zaman herkes için daha iyi olacak. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Herkesin sakin olup kendisinden daha çok takımı ve hepimizi düşünmesi gerekiyor. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar mücadele ettiler." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome ise maça çok iyi başlamadıklarını ama oyun planına uyarak ve sonuna kadar savaşarak, karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.



Datome ayrıca bir gazetecinin, "Gezmeyi çok seviyorsun. Yaşanan terör olaylarından sonra İstanbul'da aynı şekilde gezmeye devam edecek misin?" sorusuna, "Bu sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim gezmek için çok zamanımız yok. Teröristlerin amacı da bu. Gezmemizi istemiyorlar. Ben zaman buldukça gezmeye devam edeceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Ben herkese Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." cevabını verdi.



Anadolu Efes cephesi



Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise Fenerbahçe'nin, maça kendilerinden daha sert başladığını dile getirdi.



Sarı-lacivertli takımı galibiyetinden dolayı kutlayan Perasovic, şunları söyledi:



"Fenerbahçe, maça üç sayılık basketlerle başladı. Biz de iyi mücadele ettik ve maç hep başa baş gitti. THY Avrupa Ligi'ndeki gibi bir maç oldu. Öne geçmemiz gereken yerlerde takım olarak nasıl tepki vereceğimizi bilemedik ve son çeyreğe avantajlı girdiler. Mücadele ettiğimiz ve öne geçmemiz gereken yerlerde farkı korudular. Altı sayı büyük bir fark değil. Kendi evimizde oynayacağımız maçta mücadelemizi ortaya koyacağız. Hakemler maçı iki taraf için de kötü yönettiler. Kendi oyuncuma tepki gösterince teknik faul alıyorum. İki takım da THY Avrupa Ligi'nde oynuyor. Belki bize biraz daha özen göstermeleri gerekiyor."



Anadolu Efes'in oyuncularından Can Maxim Mutaf da maçta başa baş mücadele ettiklerini ama kritik yerlerde yaptıkları hatalarla müsabakadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.