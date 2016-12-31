Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, sahasında Muratbey Uşak'ı 82-72 yenen Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Topu çok iyi paylaştık ve kıymetini bilerek oynadık." dedi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, "Bugün bir takım gibi oynadıklarını ifade eden Filipovski, "Topu çok iyi paylaştık ve kıymetini bilerek oynadık. Çok yüksek bir yüzdeyle oynamamıza rağmen 80 sayının üstünde bir skor bulduk. Özellikle Bandırma ve Türkiye'nin yeni yılını kutluyorum. 2017'nin herkese başarı ve huzur getirmesini dilerim." diye konuştu.



Muratbey Uşak cephesi



Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz da müsabakada çok hata yaptıklarını söyledi.



Özellikle birinci periyotta kaybettikleri 10 ribaundun takımın dengesini bozduğunu aktaran Bulkaz, "Buna rağmen oyuna tutunduk. Banvit gibi güçlü bir rakibi son periyoda kadar kovaladık. Birkaç eksiğimiz var. Sakat oyuncularımız döndüğünde ve hatalarımızı düzelttiğimizde daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.