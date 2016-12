Basketbolda Maçın Ardından

Best Balıkesir Yardımcı Antrenörü Mustafa Mavili, Yeşilgiresun Belediyespor'u 81-76 yendikleri karşılaşmaya ilişkin, "Bugünkü maçı daha erken koparabilirdik. Savunmada istediğimiz her şeyi yaptık ama hücumda tıkandığımız durumlar oldu." dedi.



Mavili, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yaptıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her maçı final olarak düşündüklerini ve ona göre mücadele ettiklerini belirtti.



Yeni yıla daha umutlu gireceklerini vurgulayan Mavili, "Bugünkü maçı daha erken koparabilirdik. Savunmada istediğimiz her şeyi yaptık ama hücumda tıkandığımız durumlar oldu. Özellikle ikinci yarıya stresli başladık. Rakibimiz, gayet iyi organize olan, iyi oynayan bir takım. Son periyotta maçı ne kadar istediğimizi gösterdik. Önemli olan, kazanmak. Bunu başardığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.



Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Aleksandar Trifunovic ise açıklamasında, "Best Balıkesir'i galibiyetinden dolayı kutluyorum. Enerjileri bizden daha fazlaydı. Defansı bugün kötü yaptık. Genç bir kadro ile mücadele ettik, onların tecrübesizliği vardı. Genel anlamda mental açıdan sorun yaşadık." ifadelerini kullandı.