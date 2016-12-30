Basketbolda Maçın Ardından

Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak kazanamadıklarını söyledi.



Avcı, uzatmada 70-69 yenildikleri maçın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarları önünde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.



BOTAŞ'ı tebrik eden Avcı, şunları kaydetti:



"Çok güzel bir maç oldu. Bugün iyi mücadele ettik ama kazanamadık. Rakibimiz zaten zor bir ekip. Zor geçeceğini biliyorduk. Bugün yüzdemiz düşüktü. Bu kadar kötü attığınız bir günde böyle bir takıma karşı kazanmanız zor. Bizim hedefimiz aynen devam ediyor. Bu lig böyle bir lig, her takım her takımı yenebiliyor. BOTAŞ'ın aldığı galibiyetler de ortada. Sahamızdaki maçı kazanmalıydık ama olmadı. Biz evimizde kaybetmeyi istemeyen bir ekibiz, bundan dolayı üzgünüz."



BOTAŞ cephesi



BOTAŞ Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ise deplasmanda değerli bir galibiyete imza attıklarını belirtti.



Oyuncularını galibiyet dolayısıyla kutlayan Yıldızoğlu, şöyle konuştu:



"2016 yılının son maçında bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Sezon içerisinde maalesef inişli çıkışlı grafikler sergiliyoruz. Bazı maçları oynamak istediğimiz gibi oynuyoruz ve sonucu harika oluyor. Bazı maçları da bize yakışmayacak şekilde oynuyoruz. Bu bizim kazanmamıza rağmen süregelen problemimiz. Dolayısıyla bu problemi çözmek için çok çalışıyoruz. Bu problemi çözmek adına bugün çok büyük adım attık. Bellona AGÜ gibi değerli bir ekibi yenmeyi başardık."