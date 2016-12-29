Basketbolda Maçın Ardından

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Velimir Perasovic, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenildikleri maçta, yaptıkları hataları rakibin iyi değerlendirdiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, "Bugün bizim için kötü bir mağlubiyet oldu. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve yaptığımız hataları cezalandırdılar. Rakip aleyhine çalınan sportmenlik dışı ve hücum faullerden sonra maçın gidişatı değişti ve bizim için kötüye gitti. Son bölümde de üç serbest atış kaçırdık ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.



Laso: "Galibiyetten dolayı çok mutluyum"



Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise elde ettikleri galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'ndeki en atletik takımlardan biri olduğunu anlatan Laso, şunları kaydetti:



"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçta bizim aleyhimize üç teknik, üç sportmenlik dışı ve üç hücum faul çalındı. Anadolu Efes 29 serbest atış kullanırken, biz ise 8 atış kullandık. Antrenörler, hakemler hakkında konuştuğu zaman aptalca bulunuyor. Evet, hakemlerin görevleri zor. Maçın videosunu izledikten sonra konuşmalıyız. Hafta boyunca hastalık geçiren ve sakatlık yaşayan oyuncularımız vardı. Biz yaşadığımız sorunları çözdük. Oyuncularımın bugün ortaya koyduğu efordan dolayı çok gururluyum. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde dış sahada maç kazanmak zor."