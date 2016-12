Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, takımının maç boyunca enerjisini ortaya koyduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, Darüşşafaka Doğuş'un THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid gibi takımları yendiğini hatırlatarak, "Böyle güçlü bir takımı yenince tabii ki iyi hissediyorsunuz. Clyburn ve Wilbekin gibi oyuncularla bire birde sorunlar yaşadık. Maçın başından sonuna kadar enerjimiz vardı. Tüm maç ciddi bir şekilde oynadık ve enerjimizi ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Efes oyuncularından Samet Geyik ise Darüşşafaka Doğuş'un güçlü bir takım olduğunu ve bulundukları yeri sağlamlaştırmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Darüşşafaka Doğuş cephesi



Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, yoğun fikstürden olumsuz etkilendiklerini bildirdi.



Maç öncesinde yeterince dinlenme imkanı bulamadıklarını ifade eden Blatt, "Bazen fikstür lehinize olamayabiliyor. Bu maç öncesinde Anadolu Efes'in bir gün fazla dinlenme imkanı oldu. Biz de bu maça daha az enerjiyle çıktık. Özellikle son periyotta bu bizi etkiledi. Aleyhimize bir durum oldu ama bunu şikayet olarak değil tespit olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.



Darüşşafaka Doğuş oyuncularından Harangody ise Anadolu Efes'in çok yetenekli bir takım olduğunu ve maçın sonunda yapmaları gerekenleri yapamadıkları için mağlup olduklarını kaydetti.



Öte yandan Darüşşafaka Doğuş'ta, halen Avusturya Milli Basketbol Takımı'nı çalıştıran Litvanyalı antrenör Kestutis Kemzura başantrenör David Blatt'in yardımcılığına getirildi.